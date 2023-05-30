



Коалиция готова отложить изменения в комиссии по отбору судей на год

Коалиция готова отложить внесение изменений в состав Комиссии по отбору судей на год в обмен на принятие с согласия оппозиции закона по одному из аспектов судебной реформы, в частности законопроекта о юридических консультантах. Об этом сообщает Israel Hayom, ссылаясь на высокопоставленных источников в коалиции, участвующие в переговорах, проходящих в резиденции президента.



Коалиция требует, чтобы законы были приняты в текущей летней сессии Кнессета, а тот из них, который не будет принят в летнюю сессию, будет принят в зимнюю сессию.



Главный спор в переговорах по реформе заключается не в том, стоит ли откладывать принятие закона об изменении состава Комиссии по отбору судей, а в том, как долго должна длиться отсрочка по этому вопросу. Оппозиция настаивает на том, что при любом достигнутом компромиссе состав Комиссии по отбору судей не должен быть изменен в течение всего срока полномочий Кнессета 25-го созыва. Другими словами, оппозиция не согласна на отсрочку в один год и требует полной отмены этого закона.



Согласно регламенту Кнессета, на этой неделе коалиция объявит о проведении выборов представителей Кнессета в Комиссию по отбору судей в его нынешнем составе. Выборы пройдут еще через две недели, 15 июня, в Кнессете. Сотрудники резиденции президента прилагают усилия, чтобы завершить сделку к этому времени.



Настойчивое требование оппозиции не вносить никаких изменений в состав Комиссии по отбору судей - не просто прихоть. Даже чиновники коалиции понимают, что если через две недели представители Кнессета будут избраны в комиссию в ее нынешнем составе, то шансы на последующее его изменение очень малы, а любая попытка сделать это, скорее всего, столкнется с юридическими трудностями. Поэтому в настоящее время борьба идет скорее за общественное восприятие, чем за практические действия. Лидеры коалиции не хотят публично объявлять о том, что эта законодательная инициатива откладывается, чтобы не оттолкнуть своих приверженцев, в то время как оппозиция настаивает на том, чтобы это было сделано именно для того, чтобы набрать публичные очки.