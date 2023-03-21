



Коалиция: это - великий день для Государства Израиль

"Это великий день для Государства Израиль", - заявила по окончании голосования министр поселений и национальных миссий Орит Строк. "Сегодня мы получаем возможность реализовать идею пятилетней давности - идею возвращения на покинутую любимую землю и в поселения, которые были выкорчеваны и разрушены".



Член Кнессета Юлий Эдельштейн также отреагировал на результаты голосования, заявив, что "17 лет попыток, бескомпромиссной борьбы и твердой веры в справедливость пути слились в один момент, когда пленум Кнессета проголосовал за отмену закона размежевании. Сегодня Государство Израиль начало процесс восстановления после катастрофы депортации".