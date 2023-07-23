



Коалиция: если министр обороны не поддержит закон - его уволят

Высокопоставленные источники в израильской коалиции в субботу вечером пригрозили, что любой, кто не поддержит изменения относительно обоснования в понедельник, будет уволен, включая министра обороны Йоава Галанта.



Предупреждение последовало за заявлением Галанта о том, что он делает все возможное, чтобы законопроект был принят при широком согласии.



Аналитик Амит Сегаль сообщил в субботу вечером, что члены коалиции получили уведомление о том, что “завтра, начиная с 14:00, вы должны быть в Иерусалиме и сообщить партийному персоналу свои данные о том, где вы будете находиться. Никто не имеет права не подчиняться этому указанию”.



Сообщается также, что из-за опасений скрытого оппортунизма со стороны оппозиции члены коалиции не будут участвовать в акции протеста правых, которую предлагается провести в Тель-Авиве. Однако министр юстиции Ярив Левин ("Ликуд") и депутат Симха Ротман ("Религиозный сионизм") примут участие виртуально. Основное опасение вызывает то, что оппозиция может попытаться форсировать голосование в воскресенье вечером.



