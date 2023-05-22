



Коалиция достигла соглашения с депутатами-харедим о государственном бюджете

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр финансов Бецалель Смотрич и партия “Яадут а-Тора” достигли соглашения в понедельник днем ​​о дополнительном финансировании студентов ешив, что положило конец продолжающемуся коалиционному кризису и подготовило почву для принятия государственного бюджета на этой неделе.



Согласно соглашению, 250 миллионов шекелей будут выделены на стипендии учащимся ешив, а предложенные Смотричем бюджетные законопроекты останутся без изменений.



Фракция “Агудат Исраэль”, которая представляет хасидские движения в секторе харедим, пригрозила проголосовать против бюджета и, таким образом, свергнуть правительство, если его требования о финансировании в размере 600 миллионов шекелей не будут удовлетворены.



Хотя бюджет уже предусматривал увеличение финансирования школ харедим и учащихся ешив, “Агудат Исраэль” потребовала от “Ликуд” задним числом увеличить норму финансирования в первой половине года, прежде чем новый бюджет вступит в силу.



Если казначейство сообщит о профиците в течение следующих двух финансовых лет, дополнительные средства будут выделены сектору харедим, согласились “Яадут а-Тора”, премьер-министр Нетаниягу и министр финансов Смотрич.



Соглашение было заключено всего через несколько дней после того, как министр жилищного строительства Ицхак Голдкнопф объявил о своем намерении уйти из правительства и проголосовать против бюджета в Кнессете, если его требования не будут полностью выполнены.



У правительства есть время до 29 мая, чтобы принять план расходов, иначе его ждут досрочные выборы и роспуск Кнессета.