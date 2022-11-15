



Коалиционный тупик: Нетаниягу не договорился со Смотричем

По данным 12-го канала израильского ТВ, лидер новой коалиции Биньямин Нетаниягу не смог договориться с лидером блока "Религиозный сионизм" Бецалелем Смотричем о министерском посту. Напомним, что это была первая встреча двух политиков за неделю.



Нетаниягу сказал Смотричу на сегодняшней встрече, что Израиль должен действовать умеренно в плане безопасности и дипломатии до конца срока президентства США Джо Байдена, ссылаясь на продолжающиеся беспорядки в Иудее и Самарии.



Коалиционные переговоры буксовали ранее из-за того, что стороны не могли договориться по поводу того, какой пост в кабинете министров получит Смотрич. Лидер религиозных сионистов хотел бы получить портфель министерства обороны или финансов. Но Нетаниягу, видимо, не хочет предоставлять ему последний, в то время как Арье Дери потребовал министерство финансов для своей партии, сообщает Times of Israel.



Источники в "Ликуде" заявляли, что хотя в коалиционном соглашении нужно проработать несколько окончательных деталей, ожидается, что после того как будет решен вопрос со Смотричем, переговоры по завершению формирования нового правительства Израиля пройдут быстро.



К слову, как сообщается, после встречи со Смотричем Нетаниягу провел переговоры с лидером "Оцма Йехудит" Итамаром Бен-Гвиром.