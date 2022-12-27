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Коалиционные соглашения: раввинат получит право обсуждать экономические вопросы
27.12.2022 09:05 Аркадий Бочаровский

Коалиционные соглашения: раввинат получит право обсуждать экономические вопросы

Раввинатские суды будут уполномочены обсуждать экономические и гражданские вопросы в “соответствии с законами Торы”.

Таков один из пунктов еще не опубликованного коалиционного соглашения между Ликудом и ШАС, сообщает корреспондент канала КАН Яара Шапира.

В коалиционное соглашение включен пункт о принятии соответствующего законодательства. Раввинатские суды будут уполномочены рассматривать упомянутые проблемы “при согласии сторон”. Оппоненты нововведений опасаются возникновения в Израиле “параллельной судебной системы”.

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