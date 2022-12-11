



Коалиционные переговоры: Ярив Левин станет временным спикером Кнессета

По сообщениям нескольких израильских СМИ, депутат Кнессета от "Ликуд" Ярив Левин завтра будет назначен временным спикером Кнессета.



Левин, который, как ожидается, в конечном итоге получит пост министра, будет исполнять эту роль только до тех пор, пока не будет согласовано постоянное назначение.



Вероятным претендентом на эту должность считается депутат Кнессета Дэвид Амсалем.



Избрание нового спикера от блока, возглавляемого Нетаниягу, является важным предварительным условием для вступления в должность запланированной право-религиозной коалиции, поскольку некоторые из намеченных Нетаниягу министерских назначений и обязательств перед новыми партиями коалиции требуют внесения изменений в действующее законодательство, а Спикер Кнессета оказывает значительный контроль на график работы парламентариев.

