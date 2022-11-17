Коалиционные переговоры возобновляются: когда Нетаниягу хочет их завершить
Председатель Ликуда возобновляет коалиционные переговоры с ШАС, Яадут А-Тора и Религиозными сионистами.
Об этом сообщает 12 канал израильского ТВ.
По данным телеканала, Нетаниягу намерен завершить коалиционные переговоры к среде.
Как отмечают израильские СМИ, серьезных подвижек в разрешении споров, из-за которых процесс буксует, в настоящее время не произошло.
Первыми сегодня вечером на встречу пришли представители Яадут А-Тора.
Ранее депутат Кнессета Дани Данон призвал Нетаниягу сделать так, чтобы партия Ликуд сохранила за собой ряд важных министерских портфелей в ходе коалиционных переговоров.
"Если Нетаниягу выполнит все коалиционные требования наших партнеров, Ликуду ничего не останется. Давайте давайте не будем забывать, кто является крупнейшей партией в Кнессете", — сказал Данон.