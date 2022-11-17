



Коалиционные переговоры возобновляются: когда Нетаниягу хочет их завершить

Председатель Ликуда возобновляет коалиционные переговоры с ШАС, Яадут А-Тора и Религиозными сионистами.

Об этом сообщает 12 канал израильского ТВ.

По данным телеканала, Нетаниягу намерен завершить коалиционные переговоры к среде.

Как отмечают израильские СМИ, серьезных подвижек в разрешении споров, из-за которых процесс буксует, в настоящее время не произошло.

Первыми сегодня вечером на встречу пришли представители Яадут А-Тора.

Ранее депутат Кнессета Дани Данон призвал Нетаниягу сделать так, чтобы партия Ликуд сохранила за собой ряд важных министерских портфелей в ходе коалиционных переговоров.

"Если Нетаниягу выполнит все коалиционные требования наших партнеров, Ликуду ничего не останется. Давайте давайте не будем забывать, кто является крупнейшей партией в Кнессете", — сказал Данон.