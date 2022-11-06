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Коалиционные переговоры: Смотрич и Бен-Гвир объединили усилия
06.11.2022 12:29 Алина Груднева

Коалиционные переговоры: Смотрич и Бен-Гвир объединили усилия

Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир договорились объединить усилия по формированию следующего правительства на переговорах с Биньямином Нетаниягу. 

 
Соответствующее заявление они сделали утром, 6 ноября.
 
"Этот шаг необходим для восстановления безопасности, проведения необходимых реформ в судебной системе, укрепления еврейской идентичности и обеспечения позиций, которые позволят влиять на реализацию требований", - сказано в совместном заявлении.
 
Они добавили, что только вместе войдут в состав следующего правительства.
 
"Более полумиллиона избирателей выбрали нас, чтобы внести изменения, и мы привержены этому", - добавили они.

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