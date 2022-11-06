



Коалиционные переговоры: Смотрич и Бен-Гвир объединили усилия

Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир договорились объединить усилия по формированию следующего правительства на переговорах с Биньямином Нетаниягу.

Соответствующее заявление они сделали утром, 6 ноября.

"Этот шаг необходим для восстановления безопасности, проведения необходимых реформ в судебной системе, укрепления еврейской идентичности и обеспечения позиций, которые позволят влиять на реализацию требований", - сказано в совместном заявлении.

Они добавили, что только вместе войдут в состав следующего правительства.

"Более полумиллиона избирателей выбрали нас, чтобы внести изменения, и мы привержены этому", - добавили они.