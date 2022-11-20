



Коалиционные переговоры: новое требование правых — гендерная сегрегация

Религиозные партии выдвинули новое требование к премьер-министру Биньямину Нетаниягу после того, как в воскресенье, 20 ноября, возобновились переговоры о коалиции, стремясь принять закон, разрешающий гендерную сегрегацию на финансируемых государством массовых мероприятиях.



Наличие отдельных мест для мужчин и женщин на публичных мероприятиях и в общественных местах противоречит законам о борьбе с дискриминацией. Это включает в себя:

принуждение женщин сидеть сзади в автобусах, которые в основном проезжают через религиозные районы;

наличие отдельных классов для мужчин и женщин в государственных учебных заведениях;

отдельные посадочные сектора на концертах и ​​спектаклях, финансируемых государством.

Однако некоторые религиозные израильтяне утверждают, что запрет гендерной сегрегации, которую они считают религиозной заповедью, является дискриминационным по отношению к ним, поскольку означает, что они не могут в полной мере принимать участие в публичных мероприятиях.В рамках продолжающихся коалиционных переговоров партии "Яадут а-Тора" и "Религиозный сионизм" вместе потребовали законодательного обхода антидискриминационных законов, чтобы разрешить такую ​​гендерную сегрегацию.Это последнее требование было осуждено будущими оппозиционными законодателями и религиозными правозащитными группами как религиозное принуждение и дискриминация по признаку пола.Уходящий премьер-министр Яир Лапид сравнил это предложение с теократической политикой Ирана.Лидер партии "Авода" Мейрав Михаэли также осудила этот шаг, назвав его антидемократическим.Однако не все депутаты от оппозиции сочли это предложение недемократичным по своей сути. Матан Кахана, религиозный депутат от партии "А-Махане а-Мамлахти", сказал, что признание такой гендерной сегрегации необходимо, если правительство действительно заинтересовано в привлечении ультраортодоксов к общественной жизни в целом.