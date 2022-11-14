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Коалиционные переговоры Нетаниягу и Смотрича зашли в тупик
14.11.2022 19:41 Евгения Маркова

Коалиционные переговоры Нетаниягу и Смотрича зашли в тупик

Коалиционные переговоры между лидером "Ликуд" Биньямином Нетаниягу и главой религиозных сионистов Бецалелем Смотричем зашли в тупик, сообщает Ynet.

В сообщении без указания источников говорится, что команды не смогли решить проблему притязаний Смотрича на один из основных портфелей — оборонный или финансовый, — ни один из которых "Ликуд" не хочет ему отдавать.

В отчете говорится, что это вызывает "эффект домино", задерживая переговоры с другими партиями и внутри "Ликуд".

Также отмечается, что Нетаниягу и Смотрич не встречались и не разговаривали со среды.
 

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