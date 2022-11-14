



Коалиционные переговоры Нетаниягу и Смотрича зашли в тупик

Коалиционные переговоры между лидером "Ликуд" Биньямином Нетаниягу и главой религиозных сионистов Бецалелем Смотричем зашли в тупик, сообщает Ynet.



В сообщении без указания источников говорится, что команды не смогли решить проблему притязаний Смотрича на один из основных портфелей — оборонный или финансовый, — ни один из которых "Ликуд" не хочет ему отдавать.



В отчете говорится, что это вызывает "эффект домино", задерживая переговоры с другими партиями и внутри "Ликуд".



Также отмечается, что Нетаниягу и Смотрич не встречались и не разговаривали со среды.

