



Коалиционные переговоры на грани срыва из-за Закона Таля

Незадолго до закрытия коалиционных переговоров вокруг Закона Таля разыгралась драма. Гаонский раввин Моше Майя Шлита пояснил, что мнение всех членов Совета мудрецов Торы заключается в том, чтобы не подписывать коалиционное соглашение до урегулирования закона о воинской повинности и восстановления порядка Торы



Буквально в прошлое воскресенье назначенный премьер-министр Биньямин Нетаньяху получил десятидневную отсрочку для формирования правительства после того, как он не смог уложиться в предусмотренный законом 28-дневный срок. Еще один камень преткновения появился в преддверии подписания коалиционных соглашений с ультраортодоксальными партиями - "Яадут а-Тора" и ШАС.



Гаон Майя Шлита присоединился к письму великих лидеров сефардской ешивы с требованием включить закон Таля в коалиционное соглашение после того, как позиция партии ШАС в отношении закона о воинской повинности не была прояснена.

