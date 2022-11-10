



Коалиционные переговоры: минфин для Дери, сюрприз для Смотрича



Коалиционные переговоры продолжаются, и, судя по сообщениям в израильской прессе, председатель ШАС Арье Дери займет пост министра финансов, а председатель Религиозных сионистов Бецалель Смотрич - министра обороны.



Пост министра внутренней безопасности будет передан представителю Ликуда, ведущими кандидатами являются Йоав Галант и Ави Дихтер, но пока не ясно, приемлема ли эта идея для Смотрича. Вчера журналисты сообщили о том, что,самым большим и реальным требованием Бецалеля Смотрича является израильское земельное управление. Он готов занять пост министра транспорта, но только при условии, что Земельное управление Израиля перейдет в этот офис из министерства жилищного строительства.

