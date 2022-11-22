



Коалиционные переговоры: Ликуд представила часть требований

Вечером, 22 ноября, Ликуд обнародовала часть требований на коалиционных переговорах.

Они коснулись всех сфер жизни в Израиле.

В частности, среди требований указано прекращение незаконного строительства и захвата палестинцами земель в "зоне C", а также реализация проекта Эвиатар, регулирование статуса молодых поселений, обеспечение продолжения деятельности ешивы в Хомеше и укрепление еврейских поселений.

Также в списке отмечено завершение реализации проекта скоростного транспортного соединения севера и юга с центром.

В отношении внешней политики указано углубление сотрудничества со странами-подписантами "Соглашения Авраама", а также продвижение большего количества мирных соглашений и ускоренного визового соглашения с США.

Кроме того, в требованиях указано повышение жалованья призывникам ЦАХАЛа на 20% и зарплаты бойцам за последние полгода службы. Также предлагается временно заморозить повышение цен на электроэнергию, воду, топливо и налоги на недвижимость, а детям от 0 до 3 лет предоставить бесплатное образование.

Помимо прочего, предложены: резкое сокращение регулирования малого и независимого бизнеса, восстановление надлежащего баланса между ветвями власти, в том числе, посредством принятия Основного закона.

Предложено реформирование государственной службы. В требованиях еще указан запуск многолетнего плана создания "сверхскоростного поезда" через весь Израиль, развитие электротранспорта, рализация плана создания метро.

Кроме того, предполагается выделение средств на защиту фермеров, снижение тарифов при их субсидировании, увеличение бюджета министерства абсорбции, расширение государственной системы гиюра, выделение средств для искоренения преступности в арабском секторе, разработка 5-летнего плана образования и трудоустройства молодежи из арабского, друзского, бедуинского и черкесского секторов.

В списке также указано реформирование в системе образования, увеличение скидок на проезд для студентов, повышение стипендий, субсидирование инфраструктуры, ускорение выдачи разрешений на строительство.

Помимо прочего, Ликуд предлагает принятие закона о климате, который будет включать цель по сокращению выбросов парниковых газов.