



Коалиционные переговоры буксуют, Нетаниягу и Смотрич не разговаривают

Оптимистический план председателя "Ликуда" Биньямин Нетаниягу - привести к присяге правительство уже на этой неделе, ближе к дню приведения к присяге Кнессета, скорее всего, не исполнится.



На практике коалиционные переговоры зашли в тупик. Появились проблемы в отношениях между Нетаниягу и председателем партии "Религиозный сионизм" Бецалелем Смотричем, политики не разговаривали и не встречались с прошлой среды, 9 ноября. Вчера состоялась встреча между переговорными командами двух партий, но она закончилась ничем.



Требование Смотрича получить один из двух важных постов - министра обороны или финансов все еще плохо переваривается в "Ликуде". На заднем плане также маячит требование Арье Дери получить Минфин.



В "Ликуде", после зашедших в тупик переговоров, всерьез рассматривают возможность замены спикера Кнессета уже на этой неделе. Ярив Левин, как ожидается, сначала будет исполнять обязанности временного спикера.



Кроме того, Итамар Бен-Гвир намерен потребовать включить в соглашения закон о смертной казни для террористов и бросить вызов "Ликуду".



Пока нет прогресса по двум основным постам, похоже, что и по остальным пунктам продвижение буксует. Тем временем партия "Религиозный сионизм" запретила своим депутатам давать интервью.