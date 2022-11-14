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Коалиционные переговоры буксуют, Нетаниягу и Смотрич не разговаривают
14.11.2022 14:41 Аркадий Бочаровский

Коалиционные переговоры буксуют, Нетаниягу и Смотрич не разговаривают

Оптимистический план председателя "Ликуда" Биньямин Нетаниягу - привести к присяге правительство уже на этой неделе, ближе к дню приведения к присяге Кнессета, скорее всего, не исполнится.

На практике коалиционные  переговоры зашли в тупик. Появились проблемы в отношениях между Нетаниягу и председателем партии "Религиозный сионизм" Бецалелем Смотричем, политики не разговаривали и не встречались с прошлой среды, 9 ноября. Вчера состоялась встреча между переговорными командами двух партий, но она закончилась ничем.

Требование Смотрича получить один из двух важных постов - министра обороны или финансов все еще плохо переваривается в "Ликуде". На заднем плане также маячит требование Арье Дери получить Минфин.

В "Ликуде", после зашедших в тупик переговоров, всерьез рассматривают возможность замены спикера Кнессета уже на этой неделе. Ярив Левин, как ожидается, сначала будет исполнять обязанности временного спикера.

Кроме того,  Итамар Бен-Гвир намерен потребовать включить в соглашения закон о смертной казни для террористов и бросить вызов "Ликуду".

Пока нет прогресса по двум основным постам, похоже, что и по остальным пунктам продвижение буксует. Тем временем партия "Религиозный сионизм" запретила своим депутатам давать интервью.

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