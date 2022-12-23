



Коалиционное соглашение предусматривает смертную казнь для террористов

Коалиционное соглашение между партиями “Оцма Иегудит” и “Ликуд” включает в себя принятие закона, предусматривающего смертную казнь для некоторых террористов. Об этом стало известно в четверг вечером, сообщает INN.



В коалиционном соглашении говорится, что “в связи с усилением террористических актов с намерением нанести ущерб Государству Израиль и для устранения угроз коалиционные фракции примут меры для принятия закона о смертной казни для террористов”.



Закон о смертной казни для террористов в настоящее время существует в военном законодательстве, и для его реализации требуется единогласное большинство.



Лидер “Оцма Иегудит” Итамар Бен-Гвир также потребовал внести поправки в этот закон, чтобы разрешить применение смертной казни к террористам простым голосованием с большинством голосов.



Служба безопасности годами выступала против закона из-за опасений, что террористические группы усилят свои атаки и попытаются в ответ похищать израильских солдат.