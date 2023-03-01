



КНР вкладывает деньги в пропаганду РФ больше самой РФ

Весь мир следит за развитием отношений РФ и КНР. На фоне войны в Украине делаются ставки, поможет ли Китай России продолжать агрессию против Украины, или все же страх санкций победит. А, быть может, уже продуманы и воплощаются тайные планы с использованием той же Беларуси. Все это станет ясно-понятно уже в ближайшее время.



А пока Китай довольно серьезно вкладывается в пророссийскую пропаганду. И вкладывается больше, чем сама Россия. Об этом заявил координатор Центра глобального взаимодействия, органа Госдепа США, созданного для "разоблачения и противодействия" иностранной пропаганде и дезинформации Джеймс Рубин.



По его словам, Китай повторяет нарратив Кремля о том, что "войну развязало НАТО".



"Мы как нация и Запад не спешим реагировать, и это справедливое суждение, что мы стоим перед очень большим вызовом. В коммуникационном пространстве согласование между Китаем и Россией близко к завершению", – заявил Рубин.

