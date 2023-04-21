



КНР создает кибероружие для захвата военных спутников США

КНР создает кибероружие, чтобы контролировать вражеские спутники в условиях потенциальной войны за Тайвань.



Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американскую разведку.



"Военные официальные лица США предупредили, что Китай добился значительного прогресса в развитии военных космических технологий, в том числе в области спутниковой связи", – сказано в сообщении.



Уточняется, что Тайвань обратил внимание на важность спутниковой связи, из-за чего стремится построить коммуникационную инфраструктуру, способную выдержать нападение.



