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КНР создает кибероружие для захвата военных спутников США
21.04.2023 18:01 Алина Груднева

КНР создает кибероружие для захвата военных спутников США

КНР создает кибероружие, чтобы контролировать вражеские спутники в условиях потенциальной войны за Тайвань.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американскую разведку.

"Военные официальные лица США предупредили, что Китай добился значительного прогресса в развитии военных космических технологий, в том числе в области спутниковой связи", – сказано в сообщении.

Уточняется, что Тайвань обратил внимание на важность спутниковой связи, из-за чего стремится построить коммуникационную инфраструктуру, способную выдержать нападение.

 

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