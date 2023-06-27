



Кнессет выберет второго представителя в комитет по отбору судей 12 июля

Согласно письму, направленному сегодня депутатам секретарем Кнессета, Кнессет изберет своего второго и последнего представителя в состав комитет по отбору судей 12 июля.



Коалиция использует почти все свои 30 дней, чтобы отсрочить голосование, после неудачных выборов 14 июня, когда только один из двух необходимых депутатов был назначен в комитет по отбору судей.



Тайное голосование привело к тому, что законодатели коалиции разошлись и поддержали представителя от оппозиции, в то время как коалиция не смогла согласовать своего собственного кандидата.



Сроки, по-видимому, противоречат требованиям оппозиции полностью укомплектовать штат и немедленно созвать комитет.

