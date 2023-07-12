



Кнессет выберет второго представителя в Комитет по назначению судей

Депутаты Кнессета в среду проведут тайное голосование, чтобы избрать своего второго представителя в Комитет по назначению судей, примерно через месяц после последней неудачной попытки.



Ожидается, что депутат Кнессета Ицхак Кройзер от “Оцма Йегудит” будет избран в комитет, как и планировалось, но его избрание, возможно, не будет иметь значения, поскольку министр юстиции Ярив Левин объявил, что он не намерен созывать Комитет до тех пор, пока он остается в своем нынешнем виде.



Кройзер не единственный претендент на это место – депутаты Моше Соломон от “Религиозного сионизма” и Рон Кац и Идан Ролл от “Еш Атид” также представили свои кандидатуры.