



Кнессет ужесточил наказания за сексуальные домогательства

В последний рабочий день перед уходом на летние каникулы Кнессет принимает закон, согласно которому террористические, националистические или расистские мотивы становятся отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, связанных с сексуальными нападениями или домогательствами.



Закон также предусматривает удвоение компенсационных штрафов за сексуальные домогательства, мотивированные расизмом или враждебностью к определенным группам.



Новый закон, предложенный группой законодателей из "Оцма Йегудит" и НДИ, стал редким примером перекрестного согласования в Кнессете и прошел в окончательном чтении 39 против 7.



Закон также устанавливает требования к отчетности, в соответствии с которыми министры юстиции и национальной безопасности должны будут ежегодно, в марте, представлять Комитету по национальной безопасности Кнессета статистику правоприменения.



