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Кнессет утвердил законопроект об ужесточении наказания за нападение на медиков
06.03.2023 19:10 Евгения Маркова

Кнессет утвердил законопроект об ужесточении наказания за нападение на медиков

В понедельник Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект об ужесточении наказания за нападения на врачей и медицинский персонал, предложенный бывшим министром юстиции, членом Кнессета Гидеоном Сааром.

Законопроект предусматривает увеличение максимального наказания за насильственные действия в отношении медперсонала с 3 до 5 лет лишения свободы, а подобные преступления будут квалифицироваться как тяжкие. Правоприменение закона будет касаться каждого медицинского работника, включая парамедиков и фельдшеров Скорой помощи (МДА и Ихуд Ацала).

Рассматриваемый законопроект уже выдвигался Сааром в Кнессете предыдущего созыва и прошел первое чтение, однако так и не был принят, поскольку парламент был распущен. Теперь Саар снова вынес его на рассмотрение в Кнессет 25-го созыва.

"Я приветствую решение Кнессета одобрить мой законопроект об ужесточении наказания за нападение на медицинский персонал.  Мы наблюдаем все больше и больше случаев проявления насилия в больницах и не только. Врачи и медицинские сотрудники работают круглосуточно, проявляя самоотверженность и профессионализм, и мы обязаны поддержать их и обеспечить им безопасность. Чтобы бороться с насилием, необходимо ввести суровое наказание за его проявление, в чем и заключается суть моего  законопроекта", сказал Саар на пленарном заседании Кнессета.
 


 

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