



Кнессет провалил законопроект об обязательной для всех воинской службе

Лидер партии НДИ Авигдор Либерман внес в Кнессет законопроект, предусматривающий обязательную службу в армии для всех без исключения израильтян по достижении 18-летнего возраста.



Его законопроект "Национальная служба для всех" провалился: 63 депутата проголосовали против, а 43 — за.



Выступая в Кнессете, Либерман раскритиковал ультраортодоксов, которые получают освобождение от обязательной военной службы для обучения в ешивах. "Я не помню времени в еврейской истории, когда было бы запрещено драться. Это вопрос о разделении бремени".



