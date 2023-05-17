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Кнессет провалил законопроект об обязательной для всех воинской службе
17.05.2023 19:18 Евгения Маркова

Кнессет провалил законопроект об обязательной для всех воинской службе

Лидер партии НДИ Авигдор Либерман внес в Кнессет законопроект, предусматривающий обязательную службу в армии для всех без исключения израильтян по достижении 18-летнего возраста.

Его законопроект "Национальная служба для всех" провалился: 63 депутата проголосовали против, а 43 — за.

Выступая в Кнессете, Либерман раскритиковал ультраортодоксов, которые получают освобождение от обязательной военной службы для обучения в ешивах. "Я не помню времени в еврейской истории, когда было бы запрещено драться. Это вопрос о разделении бремени".
 
 

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