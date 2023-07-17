



Кнессет проголосует за законопроект о “присяге лояльности” для дипломатов

Сегодня Кнессет проголосует за законопроект, который потребует от израильских послов и генеральных консулов присяги на верность Израилю как еврейскому и демократическому государству, прежде чем они получат свои посты.



Законопроект выносен на первое чтение. Он должен пройти еще два чтения, прежде чем станет законом.



Поддержанный министром иностранных дел Эли Коэном, законопроект внесет поправки в закон о назначениях на дипломатическую службу, в соответствии с которыми главы дипломатических миссий должны присягнуть на верность государству в качестве предварительного условия для получения официального назначения.



В офисе Коэна говорят, что законопроект стал ответом на сорванное в прошлом году назначение депутата от “Мерец” Гайды Ринави Зоаби генеральным консулом в Шанхае. Арабка-мусульманка Ринави Зоаби сказала, что она не связана с “еврейской душой” Израиля, и до своего краткого пребывания в качестве законодателя в последней коалиции она была соредактором документа, в котором Израиль не признается еврейским государством.