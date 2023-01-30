



Кнессет проголосует за законопроект о лишении террористов гражданства

Законопроект, облегчающий государству аннулирование гражданства террористов, должен быть вынесен на голосование в Кнессет уже сегодня, 30 января.



Как сообщает "Аруц Шева", это делает законопроект первым в серии законопроектов, которые новое правительство готовит для вынесения на рассмотрение и голосование.



В случае принятия законопроект предоставит министру внутренних дел широкие полномочия по аннулированию статуса гражданства или вида на жительство осужденных террористов.



Согласно предложенному законопроекту, любой террорист, который был осужден и заключен в тюрьму, может быть лишен израильского гражданства или вида на жительство и депортирован в Палестинскую автономию, если террорист получил какие-либо средства от ПА.