



Кнессет проголосует за состав нового правительства: дата

Кнессет проголосует за утверждение состава нового правительства в понедельник, 26 декабря.



Об этом сообщил спикер Ярив Левин.



"Согласно установленным законом срокам, спикер Кнессета назначит встречу для обсуждения и голосования по формированию 37-го правительства", - сказал Левин.



Это заседание будет первым после того, как Биньямин Нетаниягу сообщил президенту Израиля Ицхаку Герцогу о формировании правительства.



У Нетаниягу есть еще одна неделя, чтобы завершить все распределение министерских портфелей - и создать правительство на практике. Предполагается, что правительство будет приведено к присяге на следующей неделе.