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Кнессет проголосует за состав нового правительства: дата
22.12.2022 18:08 Алина Груднева

Кнессет проголосует за состав нового правительства: дата

Кнессет проголосует за утверждение состава нового правительства в понедельник, 26 декабря.

Об этом сообщил спикер Ярив Левин.

"Согласно установленным законом срокам, спикер Кнессета назначит встречу для обсуждения и голосования по формированию 37-го правительства", - сказал Левин.

Это заседание будет первым после того, как Биньямин Нетаниягу сообщил президенту Израиля Ицхаку Герцогу о формировании правительства.

У Нетаниягу есть еще одна неделя, чтобы завершить все распределение министерских портфелей  - и создать правительство на практике. Предполагается, что правительство будет приведено к присяге на следующей неделе.

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