Кнессет проголосует за состав нового правительства: дата
Кнессет проголосует за утверждение состава нового правительства в понедельник, 26 декабря.
Об этом сообщил спикер Ярив Левин.
"Согласно установленным законом срокам, спикер Кнессета назначит встречу для обсуждения и голосования по формированию 37-го правительства", - сказал Левин.
Это заседание будет первым после того, как Биньямин Нетаниягу сообщил президенту Израиля Ицхаку Герцогу о формировании правительства.
У Нетаниягу есть еще одна неделя, чтобы завершить все распределение министерских портфелей - и создать правительство на практике. Предполагается, что правительство будет приведено к присяге на следующей неделе.