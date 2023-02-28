



Кнессет проголосовал за увеличение выплат депутатам на аренду жилья в столице

Законодатели сделали ощутимый шаг к решению проблемы резкого роста цен на аренду жилья в Израиле, по крайней мере, для себя.



Кнессет проголосовал за одобрение предоставления депутатам, проживающим за пределами столицы, дополнительных 1284 шекелей (350 долларов США) в месяц на оплату аренды квартиры в Иерусалиме, увеличив ее с 3316 шекелей (905 долларов США) до 4600 шекелей (1256 долларов США).



Согласно последним данным Центрального статистического бюро, средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Иерусалиме на конец 2022 года составляла 4 103 шекеля. Это по сравнению с 3925 шекелями в начале 2021 года.



Сменявшие друг друга правительства неоднократно обещали решить проблему стремительного роста цен на недвижимость, но предприняли мало серьезных шагов, кроме серии краткосрочных жилищных лотерейных программ.

