



Кнессет принял закон о преодолении вето БАГАЦа

Коалиция продолжает “галоп” правовой революции: закон о преодолении вето БАГАЦа (пискат а-итгабрут) и закон об отстранении главы правительства приняты в первом чтении большинством в 61 член Кнессета.



Эти два закона являются одними из основных в серии законов правовой революции коалиции, и это третий и четвертый законы, которые были одобрены в первом чтении. Поправка "Закон об отстранении главы правительства" призвана устранить возможность того, что юридический советник правительства объявит Нетаниягу недееспособным, а закон о преодолении вето призван позволить Кнессету преодолеть отмену закона БАГАЦем большинством в 61 член Кнессета.



В законопроекте говорится, что отмена законов, изменение или ограничение их действия будет производиться только в Верховном суде при участии всех судей и при поддержке 12 судей из 15.



Законопроект также предусматривает, что в случае, если Верховный суд отменит закон, Кнессет может принять его снова через пункт об отмене большинством в 61 член Кнессета, при этом суд не сможет отменить его снова.



Министр Юлий Эдельштейн отсутствовал на пленарном голосовании по этим двум законам, несмотря на прямой запрет Ликуда делать это, что сочли “сигналом для Нетаниягу”.



Высокопоставленный член коалиции заявил, что "Эдельштейн начал уходить влево и забыл о своих избирателях. Прискорбно видеть, что он предпочитает объятия оппозиции верности национальному лагерю". Эдельштейн ответил на пленуме Кнессета, саркастически заявив: "Я решил сделать шаги в сторону левых - и в качестве первого шага я намерен представить на пленуме Кнессета закон об отмене размежевания".