



Кнессет принял закон о мониторинге домашнего насилия

Законопроект, который позволяет судьям использовать электронные браслеты для мониторинга лиц, совершающих домашнее насилие, был принят в воскресенье, 30 июля, после нескольких месяцев споров по поводу различных версий закона. Закон, представленный министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, разрешает электронные браслеты, но требует больше предварительных условий для их применения, чем предыдущая версия законопроекта, выдвинутая предыдущим правительством.



Бен-Гвир утверждал, что “нужна версия законопроекта, которая была бы более сбалансированной и исключала ложные обвинения” против подозреваемых в злоупотреблениях. Закон, за который проголосовало 44 депутата (против - никого), официально является чрезвычайным распоряжением, срок действия которого истекает через три года, и вступит в силу только в следующем году.



“Мы, наконец, наденем браслеты на любого, кто причиняет или явно может причинить вред, чтобы позволить семьям вести нормальную жизнь”, – сказал депутат от партии “Оцма Йегудит” Цвика Фогель, который возглавил последнюю версию законопроекта в Кнессете.



Обновленный законопроект по-прежнему разрешает судам выдавать охранные ордера в отношении лиц, которые считаются опасными для их семей, только в том случае, если они уже были обвинены или осуждены за насилие, и только после того, как социальный работник оценил уровень опасности, которую они представляют. Последняя версия включает в себя исключение из этих правил – если судья убежден, что дело является срочным, то имеет право распорядиться об электронной маркировке, даже если ни одно из условий не выполняется, до тех пор, пока не будет оценена опасность потенциального нарушителя. Это изменение в значительной степени приводит его в соответствие с версией, инициированной предыдущим правительством.