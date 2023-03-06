



Кнессет принял закон о хамец

Закон о хамец, разработанный депутатом Моше Гафни (Яадут А-Тора), был одобрен в первом чтении ночью 6 марта на пленуме Кнессета большинством голосов 51 против 46 членов Кнессета.



Согласно законопроекту, администрация больниц сможет запретить вносить хамец в различные отделения во время праздника Песах.



После голосования в Кнессете, лидер оппозиции Лапид атаковал: "Как воры в ночи, коалиция проголосовала за закон о хамец. Этому правительству два месяца, оно не приняло ничего для общества. Но самое насущное для него сегодня: религиозное принуждение".



Перед началом голосования члены Кнессета от оппозиции резко обрушились на членов коалиции - что привело к бурным дебатам. "В очередной раз член Кнессета Гафни сильно ошибается", - сказал депутат Гилад Кариб. "Этот закон действительно не является ненужным - абсурдно, что в нем есть преимущество, что вы продвигаете его одновременно с разрушением правовой системы. Этот вредный закон - важное напоминание израильской светской и традиционной общественности о том, что правовая революция не организована сама по себе - но является средством для начала волны религиозного законодательства, подобного которому мы не видели с 1980-х годов".