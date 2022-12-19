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Кнессет принял первый закон
19.12.2022 14:30 Алина Груднева

Кнессет принял первый закон

Кнессет 25-го созыва принял первый с момента выборов закон.

 
В понедельник, 19 декабря, была отменена поправка, позволяющая четырем депутатам отколоться в отдельную фракцию без каких-либо политических санкций.
 
Инициативу поддержали 63 депутата, против выступил 51. Новый закон затруднит выход депутатов-мятежников из своих фракций.
 
Теперь группа должна составлять не менее трети фракции, чтобы отколоться.
 
Законодательную инициативу протолкнула Ликуд, состоящая из 32 членов, чтобы устранить угрозу отделения недовольных депутатов.
 
По новым правилам, теперь, чтобы безнаказанно покинуть партию Нетаниягу, это могут сделать минимум 11 депутатов. 
 

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