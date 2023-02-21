



Кнессет принял первые законы "правовой революции"





“Правовая революция” революция началась: сегодня ночью (между понедельником и вторником) члены Кнессета утвердили в первом чтении две поправки к законодательству, которые представляют собой первый этап реформы, продвигаемой коалицией.



Первая поправка - изменение состава комиссии по назначению судей таким образом, чтобы дать коалиции большинство при отборе судей в БАГАЦ, окружные и мировые суды. Вторая - поправка к основному закону: судебная власть, согласно которой БАГАЦ будет лишен возможности признавать недействительными основные законы. Эти два предложения были представлены с трибуны Кнессета председателем комиссии по конституции Симхой Ротманом. 63 депутата проголосовали "за", 47 - "против".



Голосование в первом чтении проходило на фоне попыток президента найти компромисс и его призыва остановить принятие закона, чтобы попытаться провести переговоры. Правительство отказалось заморозить голосование в первом чтении и решило сначала проголосовать, а только после этого говорить.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал 12-му каналу, выходя с пленума: "Это важная ночь, призывающая вступить в переговоры - без предварительных условий". Председатель государственного лагеря, Бенни Ганц, сказал по специальному каналу: "Это печальный вечер. Кнессет онемел в этот вечер".



Лидер оппозиции Яир Лапид атаковал после голосования: "Члены коалиции, история будет судить вас за этот вечер. За ущерб демократии, за ущерб экономике, за ущерб безопасности, за то, что вы разрываете народ Израиля на части, а вам просто наплевать".