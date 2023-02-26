



Кнессет примет закон, ограничивающий возможности юридического советника

Ожидается, что израильские законодатели под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу в воскресенье представят законопроект, который исключает возможность признания премьер-министра непригодным к работе - даже если он нарушит свое соглашение о воздержании от конфликта интересов.



В законопроекте, представленном председателем коалиции Офиром Кацем, говорится, что только кабинет министров может объявить премьер-министра недееспособным или неспособным большинством в две трети голосов, и что в некоторых случаях такое объявление требует одобрения большинства из 90 законодателей. Кроме того, признание недееспособности будет касаться только вопросов здоровья.



Законопроект выдвигается в ответ на обращение Движения за качество правительство в Израиле в Высокий суд с просьбой признать Нетаниягу непригодным для работы в должности из-за конфликта интересов в связи с ведущимся против него уголовным преследованием.



Согласно пункту законопроекта, БАГАЦ не будет уполномочен рассматривать или утверждать любые просьбы о признании премьер-министра непригодным к исполнению обязанностей.