



Кнессет поддержал законопроект о раввинских судах.

Кнессет проголосовал 58 голосами "за" против 43 в предварительном голосовании за законопроект, который расширяет полномочия государственных раввинских судов, снова предоставив им право рассматривать гражданские дела.



До 2006 года государственные раввинские суды могли рассматривать такие дела — например, споры между рабочими и служащими, между предприятиями или между арендодателями и арендаторами, — но БАГАЦ постановил, что судьи-раввины не имеют на это законных полномочий, и они были лишены этой силы. В настоящее время судьи-раввины ограничены бракоразводными процессами для всех израильтян-евреев, а также некоторыми вопросами, касающимися обращения в другую веру, а иногда и завещаний и наследства.



Частные раввинские суды по-прежнему могли рассматривать гражданские дела, если обе стороны соглашались на это.



Законопроект, поддержанный ультраортодоксальными партиями ШАС и "Яадут а-Тора", восстанавливает полномочия государственных раввинских судов рассматривать гражданские дела при условии, что обе стороны согласятся на это.

