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Кнессет отклонил законопроект, разрешающий усыновление однополыми парами
23.02.2023 15:37 Ирина Демьянова

Кнессет отклонил законопроект, разрешающий усыновление однополыми парами

В среду Кнессет отклонил законопроект депутата от оппозиции, который бы позволил официально разрешить однополым парам и одиноким людям усыновлять детей.

Законопроект, предложенный депутатом Кнессета Еш Атид Йорай Лахав-Герцано, был отклонен в предварительном чтении 45 голосами против и 37 голосами за.

Спикер Кнессета Амир Охана, открытый гей-депутат от коалиционной партии Ликуд, отказался от позиции правительства, выступающей против законопроекта, и проголосовал за него.

После голосования Лахав-Герцано, который также является геем, написал в Твиттере: “Это самое ЛГБТ-фобское правительство в истории Государства Израиль”. В частности, он обвинил депутатов от Ликуда: “Они говорят с презрением ко всем и каждому из нас — вы недостойны быть родителями только по склонности нашего сердца. Позор”, — написал он. 

Действующий закон, принятый в 1981 году, гласит, что только мужчина и его жена могут усыновлять детей в Израиле. 

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его целью было отменить дискриминацию между теми, кто подает заявку на усыновление, и определить, имеет ли право на усыновление мужчина, женщина или два человека. Отмечалось, что наилучшие интересы ребенка не обязательно заключаются в том, чтобы он был усыновлен и воспитан только супружеской гетеросексуальной парой. Аакцент должен быть сделан на оптимальных родительских навыках.

Провал законопроекта об усыновлении произошел в тот самый день, когда в Израиле в результате суррогатного материнства у гей-пары родился первый ребенок.


 

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