



Кнессет отклонил законопроект, разрешающий усыновление однополыми парами

В среду Кнессет отклонил законопроект депутата от оппозиции, который бы позволил официально разрешить однополым парам и одиноким людям усыновлять детей.



Законопроект, предложенный депутатом Кнессета Еш Атид Йорай Лахав-Герцано, был отклонен в предварительном чтении 45 голосами против и 37 голосами за.



Спикер Кнессета Амир Охана, открытый гей-депутат от коалиционной партии Ликуд, отказался от позиции правительства, выступающей против законопроекта, и проголосовал за него.



После голосования Лахав-Герцано, который также является геем, написал в Твиттере: “Это самое ЛГБТ-фобское правительство в истории Государства Израиль”. В частности, он обвинил депутатов от Ликуда: “Они говорят с презрением ко всем и каждому из нас — вы недостойны быть родителями только по склонности нашего сердца. Позор”, — написал он.



Действующий закон, принятый в 1981 году, гласит, что только мужчина и его жена могут усыновлять детей в Израиле.



В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его целью было отменить дискриминацию между теми, кто подает заявку на усыновление, и определить, имеет ли право на усыновление мужчина, женщина или два человека. Отмечалось, что наилучшие интересы ребенка не обязательно заключаются в том, чтобы он был усыновлен и воспитан только супружеской гетеросексуальной парой. Аакцент должен быть сделан на оптимальных родительских навыках.



Провал законопроекта об усыновлении произошел в тот самый день, когда в Израиле в результате суррогатного материнства у гей-пары родился первый ребенок.





