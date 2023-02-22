



Кнессет одобрил законопроект о передаче внутренних расследований полиции Минюсту

Кнессет проголосовал 62 голосами против 52 за принятие закона, который переведет Департамент внутренних расследований полиции под полный контроль Министерства юстиции.



Законопроект, представленный депутатом от "Ликуд" Моше Саадой, теперь будет передан в комитет, прежде чем вернуться на голосование в трех чтениях, прежде чем он станет законом.



Законопроект связан с навязчивым стремлением министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира подчинить израильскую полицию правительству.

