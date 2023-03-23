



Кнессет одобрил закон об условиях отстранения главы правительства от должности

Кнессет утвердил законопроект, который защитит премьер-министра Биньямина Нетаниягу от судебного приказа об отстранении от должности. В четверг рано утром в ходе окончательного голосования 61 член Кнессета высказался "за" при 47 "против".



Законопроект прошел второе и третье (окончательное) чтение после многочасовых жарких дискуссий на пленуме, затянувшихся до раннего утра.



Оппозиция представила многочисленные возражения против законопроекта, который был ускоренно рассмотрен в комитете Кнессета, и обещала устроить яростный филибастер против закона, который, по мнению оппозиции, был "адаптирован", чтобы спасти Нетаниягу от возможных юридических проблем.



Задержка оказалась в значительной степени символической, поскольку спонсор законопроекта, председатель фракции Ликуд, Офир Кац, согласился с оппозицией ограничить дебаты по законопроекту максимум 16 часами. Дебаты начались в среду вечером, а закон был принят около 6:00 утра в четверг.



Закон прямо запрещает БАГАЦу издавать приказ о прекращении выполнения обязанностей премьер-министра. Многие считают его реакцией на опасения, что Высший суд справедливости может заставить Нетаниягу уйти в отставку из-за потенциального конфликта интересов, возникшего в связи с тем, что он контролирует попытку его коалиции кардинально перестроить судебную систему, в то время как сам он находится под судом по обвинениям в коррупции.



Согласно закону, только большинство в три четверти голосов министров правительства или членов Кнессета может заставить премьера взять временный отпуск, и то только по причинам психического или физического здоровья.