



Кнессет одобрил "Закон Дери" в предварительном чтении

Во вторник вечером Кнессет одобрил в предварительном чтении так называемый "Закон Дери", предложенный депутатом Моше Арбелем, который позволит председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра в новом правительстве, несмотря на то, что он был осужден за налоговые преступления.



В феврале Дери был вынесен приговор. В рамках сделки о признании вины Дери не запретили возвращаться в политику, но он был вынужден уйти из Кнессета.



"Закон Дери" поддержали 62 депутата Кнессета по сравнению с 53, проголосовавшими против. Законопроект будет направлен в Регламентный комитет Кнессета, который, в свою очередь, определит комитет, который подготовит законопроект к первому чтению.



Уходящий министр юстиции Израиля Гидеон Саар раскритиковал закон.



"Этот законопроект явно является личным законом, он похож не на изменение конституции, а больше на грабеж средь бела дня. Такой жестокий личный базовый закон, который является первым выдвинутым предложением, является знамением грядущего", - сказал министр.



Напомним, что согласно коалиционным соглашениям между ШАС и "Ликудом", Арье Дери будет исполнять обязанности министра внутренних дел и здравоохранения, а во второй половине срока работы правительства он будет чередоваться с председателем Религиозного сионизма Бецалелем Смотричем и исполнять обязанности министра финансов.