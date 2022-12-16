



Кнессет одобрил "закон Дери-Смотрича"

Кнессет одобрил в первом чтении поправки к основному закону: "правительство" - дополнительный министр в министерстве и компетенция министров.



Этот шаг предоставит полномочия Бецалелю Смотричу в качестве дополнительного министра в министерстве обороны и квалифицирует назначение Арье Дери в качестве министра в правительстве.



Ранее министр юстиции Гидеон Саар более двух часов выступал на трибуне Кнессета, пытаясь отложить голосование в первом чтении по "закону Дери" и "закону Смотрича". Это произошло после того, как закон, который предотвратит раскол в Ликуде, прошел сегодня первое чтение. Намерение будущей коалиции - принять четыре закона до приведения правительства к присяге.



Перед выступлением Саар опубликовал в социальных сетях видео, в котором он показал папку, подготовленную для выступления, что, похоже, стало намеком на длинную речь, которую он планировал произнести. Помимо этого закона, коалиция еще не вынесла на первое чтение "Закон Бен-Гвира".



В будущей коалиции стараются принять четыре закона (Закон о разделении фракции, "Закон Бен-Гвира", "Закон Дери" и "Закон Смотрича") как можно скорее, чтобы успеть принять их все во втором и третьем чтении до "крайнего срока" формирования правительства - в среду на следующей неделе. Законы Дери Смотрича были объединены в один, чтобы ускорить их принятие.



