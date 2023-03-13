



Кнессет обсудил законопроект, защищающий Нетаниягу от импичмента

Кнессет обсудил поддержанный правительством законопроект, запрещающий БАГАЦу отстранять премьер-министра от должности.



Законопроект выдвинут депутатом Кнессета от “Ликуд” Офиром Кацем и широко рассматривается как реакция на принятое в прошлом месяце решение БАГАЦа заслушать петицию с требованием, чтобы суд вынудил премьер-министра Биньямина Нетаниягу взять отпуск в связи с к его явным конфликтом интересов при руководстве правовыми и судебными реформами, в то время как он сам находится под судом по обвинению в коррупции.



Нетаниягу подписал соглашение о конфликте интересов, запрещающее ему заниматься вопросами, которые могут повлиять на исход судебного разбирательства.



Ожидается, что законопроект будет принят в первом чтении.

