



Кнессет не смог выбрать двух представителей: Все вопросы и ответы

Согласно уставу Кнессета, если для избрания двух кандидатов от Кнессета в Комитете по назначениям судей недостаточно голосов, в течение месяца будут проведены новые выборы на вакантное место. Но до этого Коллегия адвокатов Израиля проведет выборы в свои различные органы, и если два ее новых представителя в Комитет проголосуют за коалицию, коалиция фактически сможет назначать судей в нижестоящие суды. Об этом пишет Израильский Институт демократии.



Каков текущий состав Комитета по назначениям судей?

В состав Комитета входят девять членов – два министра (один из них министр юстиции), два депутата Кнессета, три судьи БАГАЦ и два представителя Коллегии адвокатов Израиля. Этот сбалансированный механизм призван сохранить принцип независимости судей и гарантировать, что судьи выбираются по профессиональным, а не политическим мотивам.



Почему депутат Кнессета Карине Эльхарар была единственным представителем Кнессета, избранным в Комитет по назначениям судей?

Согласно закону, Кнессет избирает двух своих представителей (по крайней мере, одна должна быть женщиной) тайным голосованием. Они работают в Комитете в течение срока полномочий Кнессета и до тех пор, пока новый Кнессет не изберет их замену. Согласно уставу Кнессета, если только два человека выдвигают свои кандидатуры на два места, как это было на этот раз, тайное голосование проводится “за” или “против”. Чтобы депутат был избран, он или она должны получить больше голосов “за”, чем “против”. Только депутат Кнессета Карин Эльхарар преодолела это препятствие, и это происходит впервые.



Как Кнессет будет выбирать своего второго представителя?

Согласно уставу Кнессета, если ему не удается выбрать двух представителей, в течение 30 дней должны быть проведены повторные выборы для заполнения вакантного места или мест. Это означает, что второго представителя можно выбрать в любое время в следующем месяце.



Может ли Комитет по назначениям судей быть созван без его полного состава?

Что касается закона, то нет проблем с созывом Комитета даже без всех его членов. На сегодня есть две вакансии – второго представителя Кнессета и министра, назначаемого правительством. Комитет может продолжать функционировать до тех пор, пока в нем будет не менее семи членов. Однако по закону министр юстиции является председателем комитета и обладает исключительными полномочиями созывать его. На данный момент министр юстиции не объявил о своем намерении созвать Комитет, хотя есть необходимость заполнить вакансии в районных и мировых судах для замены ушедших в отставку судей. Текущая ситуация и ожидаемые вакансии оставят суды в дефиците.



Какое это имеет отношение к Коллегии адвокатов Израиля?

20 июня в Коллегии адвокатов Израиля IBA пройдут выборы председателя, национального совета и других должностей. Поскольку Национальный совет адвокатов выбирает двух представителей от Коллегии адвокатов в АО, Кнессет вскоре узнает, получили ли адвокаты, поддерживающие коалицию и ее цели, большинство в нем. Если это произойдет, когда срок полномочий двух нынешних представителей Коллегии адвокатов, которые в настоящее время входят в состав АО, истечет (в июле и ноябре), IBA может выбрать адвокатов, которые будут сотрудничать с министром юстиции и другими членами правительства и коалиции Комитетf по назначениям судей.



Каковы последствия выборов в IBA для сохранения независимости судов?

Если Кнессет изберет члена коалиции в качестве своего второго представителя в Комитет, а два представителя IBA будут сторонниками коалиции, правительство сможет относительно легко выбрать судей для всех судов, кроме БАГАЦ, поскольку для судей нижестоящих судов требуется только простое большинство из пяти (в отличие от БАГАЦ, где для назначения новых судей требуется квалифицированное большинство в семь из девяти членов). В этом случае правительство также сможет проигнорировать принятую традицию старшинства, существовавшую в течение многих десятилетий, в соответствии с которой Комитет выбирает судью, который проработал в коллегии БАГАЦ в течение наиболее длительного периода времени, в качестве Председателя, и вместо этого выбирает председателя БАГАЦ на основе партийных и идеологических предпочтений. Ряд членов коалиции заявили о своих намерениях на заседаниях Кнессета по Конституции, Комитету по законодательству и правосудию игнорировать традицию старшинства. Принято считать, что для избрания главного судьи требуется всего пять голосов.



Если коалиции удастся выбрать главного судью на основе простого коалиционного большинства, это фактически начнет реализацию основного компонента запланированной судебной реформы, которая направлена ​​​​на назначение судей на основе политических требований, а не их профессионального положения. Это будет достигнуто без принятия какого-либо нового закона в Кнессете.