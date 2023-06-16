



Кнессет – не Дикий Запад: Готлиб подаст в БАГАЦ жалобу о санкциях против нее

Депутат от “Ликуд” Тали Готлиб заявила в пятницу, что планирует подать петицию в БАГАЦ по поводу парламентских санкций, наложенных против нее ее партией накануне. Об этом сообщает The Times of Israel.



Готлиб была наказана после того, как она выступила против требования премьер-министра Биньямина Нетаньяху отозвать ее кандидатуру на место в Комитет по назначению судей, что вызвало хаос в парламенте и поражение правящего блока при голосовании за комиссию.



По словам издания, действия ярого сторонника ограничения полномочий БАГАЦ с целью добиться его вмешательства в ее личное дело вызвали насмешки со стороны представителей оппозиции, особенно в связи с ее заявлением о том, что решение о наложении на нее санкций было “необоснованным”. Поскольку один из важных аспектов судебной реформы – это попытка запретить БАГАЦу использовать критерий разумности для оценки правительственных и административных решений.



В пятницу утром Готлиб продолжила защищаться, опубликовав твит, в котором заявила, что “моя обязанность и мое право заниматься парламентской работой в Кнессете”.



“Это именно то, за что мне платит публика”, – написала депутат. “Затыкать мне рот драконовскими и бесконтрольными санкциями вредно и незаконно”.



“После расследования необоснованности и незаконности решения по моему делу я намерена подать уведомление юрисконсульту Кнессета, прежде чем обращаться в БАГАЦ. Кнессет – это не Дикий Запад”, – добавила Готлиб.



Позже законодатель опубликовала еще один твит, в котором она обратилась к тем, кто “говорит лозунгами”.



“Решение о моем наказании незаконно! Мое право голосовать и быть избранным не может быть обусловлено”, – заявила депутат. “Это не имеет ничего общего с претензией на “неразумность, хотя она существует. “Ликуд” никогда не подрывал БАГАЦ, а боролся против его полномочий вмешиваться в законные решения правительства, потому что они необоснованы”.