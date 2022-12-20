



Кнессет дал Нетаниягу больше времени

Кнессет заморозил голосование почти на неделю, дав Нетаниягу время привести правительство к присяге.



Спикер Кнессета Ярив Левин объявил, что Кнессет приостановит деятельность пленума до понедельника, фактически выиграв для назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу время для окончательной доработки закона, прежде чем его правительство принесет присягу.



У Нетаниягу осталось меньше двух дней, чтобы объявить президенту Исааку Герцогу, что он сформировал правительство. Хотя ему по-прежнему нужно будет проинформировать президента о том, что он сформировал правительство к завтрашнему вечеру, замораживание голосования в Кнессете, на которое, как сообщается, согласились и оппозиция, и коалиция, означает, что Нетаниягу не придется приводить правительство к присяге еще почти две недели.



Премьер-министру предоставляется семь дней с момента представления правительство полному составу пленума Кнессета, чтобы он мог привести правительство к присяге. Если пленум закрыт, коалиция не будет представлена ​​до его открытия на следующей неделе.



Его политические партнеры потребовали нескольких законодательных изменений в качестве условий для вхождения в состав правительства, которые еще предстоит завершить в Кнессете. Закрытие пленума даст Нетаниягу еще несколько дней для оказания законодательного давления.

