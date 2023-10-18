



КНДР заподозрили в поставках оружия ХАМАСу

Северную Корею заподозрили в военной помощи террористам ХАМАС, которые напали на Израиль.



Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на данные Южной Кореи.



Предполагается, что КНДР поставляла ХАМАСу артиллерию, гранатометы и обучала их перед нападением на Израиль.



"Считается, что ХАМАС прямо или косвенно связан с КНДР в различных сферах, таких как торговля оружием, тактическое руководство и обучение", — сказал южнокорейский чиновник на условиях анонимности.



Северную Корею уже давно обвиняют в поставках оружия ХАМАСу. На прошлой неделе Пхеньян публично опроверг эти сведения.

