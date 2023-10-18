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КНДР заподозрили в поставках оружия ХАМАСу
18.10.2023 09:07 Алина Груднева

КНДР заподозрили в поставках оружия ХАМАСу

Северную Корею заподозрили в военной помощи террористам ХАМАС, которые напали на Израиль.

Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на данные Южной Кореи.

Предполагается, что КНДР поставляла ХАМАСу артиллерию, гранатометы и обучала их перед нападением на Израиль.

"Считается, что ХАМАС прямо или косвенно связан с КНДР в различных сферах, таких как торговля оружием, тактическое руководство и обучение", — сказал южнокорейский чиновник на условиях анонимности.

Северную Корею уже давно обвиняют в поставках оружия ХАМАСу. На прошлой неделе Пхеньян публично опроверг эти сведения.
 

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