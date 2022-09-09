



КНДР закрепила право использовать превентивные ядерные удары для защиты

Северная Корея официально закрепила право использовать превентивные ядерные удары для защиты



Как сообщает Reuters, новый закон, утвержденный парламентом КНДР, делает ядерный статус страны необратимым и позволяет наносить превентивные ядерные удары в случае обнаружения неизбежной атаки с применением оружия массового уничтожения или угрозы "стратегическим объектам", в том числе и руководству государства.



Глава КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что никогда не откажется от ядерного оружия, даже если страна столкнется со веком санкций.



Напомним, Северная Корея – единственное государство в истории, вышедшее из Договора о нераспространении ядерного оружия. С 2003 года, когда это произошло, КНДР провела шесть ядерных испытаний, последнее – в сентябре 2017 года.