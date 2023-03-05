



КНДР призвала ООН воспрепятствовать совместным военным учениям США и Южной Кореи

Министерство иностранных дел Северной Кореи призвало Организацию Объединенных Наций прекратить совместные военные учения Сеула и Вашингтона, сообщили государственные СМИ КНДР в воскресенье.



Учения и риторика союзников довели напряженность до "чрезвычайно опасного уровня", заявил заместитель министра иностранных дел Ким Сон Гён в заявлении, опубликованном официальным Центральным информационным агентством Кореи.



"ООН и международное сообщество должны будут настоятельно призвать США и Южную Корею немедленно прекратить свои провокационные заявления и совместные военные учения", — сказал он.



Заявление прозвучало после того, как официальные лица Сеула и Вашингтона объявили в пятницу о крупномасштабных военных учениях, которые пройдут с 13 по 23 марта.



Соединенные Штаты и Южная Корея заявили, что учения носят оборонительный характер, но Пхеньян рассматривает их как репетицию вторжения.



Сеул и Вашингтон также провели в пятницу совместные учения с участием американского дальнего бомбардировщика и южнокорейского истребителя, что стало последним из серии совместных учений за последние недели.



"Безответственные действия" союзников приведут региональную ситуацию "в очень критическую и неконтролируемую фазу", предупредил Ким Сон Гён.



В субботу Северная Корея обвинила Вашингтон в том, что она назвала крахом международных систем контроля над вооружениями, и заявила, что ядерное оружие Пхеньяна является "самым надежным способом" обеспечить баланс сил в регионе.

