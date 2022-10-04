



КНДР признала референдумы

Глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су 4 октября опубликовал заявление для печати по поводу референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.



В сообщении говорится, что КНДР признает порядок проведения референдумов легальным и отображающим волю местных жителей.



"Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав.

Вмешиваться во внутренние дела независимых стран и покуситься на их легальные права путем использования СБ ООН в целях поддерживания гегемонистского "однополярного мира", - это излюбленный прием США, а мир много раз наблюдает такие американские действия совершенно незаконного характера не только в XX веке, но и в XXI веке", - говорится в заявлении.



КНДР обвинила США в развязывании "агрессивных войн" против суверенных Югославии, Афганистана и Ирака и заявила, что эпоха, когда "США использовали СБ ООН как щит и средство агрессии в целях удержания своей гегемонии", заканчивается.



В заявлении также прозвучала угроза в адрес ООН: "Произвол и своеволие США, их несправедливое поведение характера двойных стандартов ни в коем случае не могут быть допустимы. Если СБ ООН, придерживаясь нелогической и грабительской политики двойных стандартов, идущей вразрез с целью и принципом Устава ООН, будет посягать на суверенное право и коренные интересы суверенного государства, то будет нести полную ответственность за вытекающие из нее последствия".