



КНДР пригрозила ядерным оружием

Северная Корея пригрозила применить ядерное оружие из-за совместных учений США и Южной Кореи.

По данным Associated Press, КНДР объявила недавние испытания оружия "предупреждением Вашингтону и Сеулу".

Секретарь правящей Трудовой партии КНДР Пак Чон Чон назвал учения США и Южной Кореи "агрессивными и провокационными".

"Если США и Южная Корея попытаются применить вооруженные силы против Северной Кореи, без всякого страха специальные средства вооруженных сил КНДР выполнят свою стратегическую миссию без промедления", - пригрозил он.

Пак добавил, что США и Южной Корее придется столкнуться с "ужасными последствиями и заплатить самую страшную цену в истории".