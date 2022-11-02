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КНДР пригрозила ядерным оружием
02.11.2022 02:30 Алина Груднева

КНДР пригрозила ядерным оружием

Северная Корея пригрозила применить ядерное оружие из-за совместных учений США и Южной Кореи. 

 
По данным Associated Press, КНДР объявила недавние испытания оружия "предупреждением Вашингтону и Сеулу".
 
Секретарь правящей Трудовой партии КНДР Пак Чон Чон назвал учения США и Южной Кореи "агрессивными и провокационными".
 
"Если США и Южная Корея попытаются применить вооруженные силы против Северной Кореи, без всякого страха специальные средства вооруженных сил КНДР выполнят свою стратегическую миссию без промедления", - пригрозил он.
 
Пак добавил, что США и Южной Корее придется столкнуться с "ужасными последствиями и заплатить самую страшную цену в истории".

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