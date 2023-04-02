



КНДР пригрозила ядерным оружием

Северная Корея пригрозила применить ядерное в ответ на совместные военные учения между США и Южной Кореей.



Об этом сообщает ЦТАК.



"США и их последователи никогда не должны забывать о том, что их государство-соперник на практике обладает потенциалом ядерной атаки, а также о характеристиках народа и армии КНДР, которые не разводят пустой болтовни", - сказано в заявлении.



В КНДР воспринимают совместные военные учения США и Южной Кореи открытой "военной провокацией".



"Будет вполне понятно, как будет применено ядерное оружие КНДР, если военное сдерживание не сработает на тех, кто бесчинствует, не боясь ядерного оружия. Они должны дважды подумать, чтобы действительно избежать катастрофы, и должны помнить, что им придется дорого заплатить за свои необдуманные действия", - добавили в информационном агентстве.

