КНДР похвасталась запуском межконтинентальной ракеты
Северная Корея показал запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15, который был совершен 18 февраля.
Уточняется, что пуск был совершен "успешно".
Ракета Hwasong-15 пролетела 989 километров за 66 минут и "попала в цель" в открытых водах.
NEW: North Korean state TV aired footage Sunday of a Hwasong-15 ICBM launch conducted the previous day.— NK NEWS (@nknewsorg) February 19, 2023
Read more about the ICBM unit "readiness" test here:https://t.co/iGAyIW3b9d pic.twitter.com/uk5uL6XNX2
По данным Центрального информагентства Кореи, запуск доказывает "надежность ядерного оружия" Пхеньяна и "способность нанести смертоносный ядерный контрудар по враждебным силам".
"Военные угрозы США и Южной Кореи становятся серьезными до такой степени, что этого нельзя не заметить", - сказано в сообщении.
Напомним, по данным минобороны Японии, ракета упала в морской экономическое зоны страны. Очередные испытания вызвали осуждения мирового сообщества.