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КНДР похвасталась запуском межконтинентальной ракеты
19.02.2023 17:25 Алина Груднева

КНДР похвасталась запуском межконтинентальной ракеты

Северная Корея показал запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15, который был совершен 18 февраля.

Уточняется, что пуск был совершен "успешно".

Ракета Hwasong-15 пролетела 989 километров за 66 минут и "попала в цель" в открытых водах.
 


По данным Центрального информагентства Кореи, запуск доказывает "надежность ядерного оружия" Пхеньяна и "способность нанести смертоносный ядерный контрудар по враждебным силам".

"Военные угрозы США и Южной Кореи становятся серьезными до такой степени, что этого нельзя не заметить", - сказано в сообщении.

Напомним, по данным минобороны Японии, ракета упала в морской экономическое зоны страны. Очередные испытания вызвали осуждения мирового сообщества.

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