



КНДР похвасталась запуском межконтинентальной ракеты

Северная Корея показал запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15, который был совершен 18 февраля.



Уточняется, что пуск был совершен "успешно".



Ракета Hwasong-15 пролетела 989 километров за 66 минут и "попала в цель" в открытых водах.



NEW: North Korean state TV aired footage Sunday of a Hwasong-15 ICBM launch conducted the previous day.



Read more about the ICBM unit "readiness" test here:https://t.co/iGAyIW3b9d pic.twitter.com/uk5uL6XNX2 — NK NEWS (@nknewsorg) February 19, 2023

По данным Центрального информагентства Кореи, запуск доказывает "надежность ядерного оружия" Пхеньяна и "способность нанести смертоносный ядерный контрудар по враждебным силам"."Военные угрозы США и Южной Кореи становятся серьезными до такой степени, что этого нельзя не заметить", - сказано в сообщении.Напомним, по данным минобороны Японии, ракета упала в морской экономическое зоны страны. Очередные испытания вызвали осуждения мирового сообщества.