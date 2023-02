КНДР похвасталась запуском межконтинентальной ракеты

Северная Корея показал запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15, который был совершен 18 февраля.



Уточняется, что пуск был совершен "успешно".



Ракета Hwasong-15 пролетела 989 километров за 66 минут и "попала в цель" в открытых водах.



NEW: North Korean state TV aired footage Sunday of a Hwasong-15 ICBM launch conducted the previous day.



